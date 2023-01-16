اليوم السابع
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عودة مياه الشرب في مدينة الشيخ زايد تدريجيا خلال ساعتين.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 16 يناير 2023 02:30 م
عودة مياه الشرب في مدينة الشيخ زايد تدريجيا خلال ساعتين.. اعرف التفاصيل إصلاح كسر مفاجئ في أحد خطوط المياه
كتبت – مرام محمد

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كشف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ فى أحد خطوط المياه قطر 1800مم المغذى لمحطة تنقية مياه الشيخ زايد بمنطقة برقاش (أحد المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر)، والذى أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر لأكثر من 12 ساعة، مؤكدا على أنه سيتم ضخ المياه بعد قليل لتصل إلى السكان تدريجيا وتنتظم حوالى الساعة 4 عصرا.

ووفر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد خلال فترة القطع عدد من سيارات المياه لسد احتياجات المواطنين على مدار اليوم فى عدة أماكن شملت، الحى السادس عشر مجاورة 4 أمام مسجد الريان، ومركز الحى الحادى عشر أمام القطاع بجوار سنتر العتابي، والحى الأول المجاورة الخامسة أمام مقر الجهاز القديم والحى الثالث أمام سمير الموان ومركز الحى الحادى عشر أمام القطاع بجوار سنتر العتابى والحى الثالث عشر أمام مسجد الروحان والحى السادس عشر مجاورة 4 أمام مسجد الريان ومشروعات دار مصر بالحى 12 والحى 16 وشارع الحكمة الفاصل بين الحى السابع والثامن والتحرك فى جميع المجاورات بالأحياء.

وكان جهاز مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر قد أعلنا عن حدوث كسر مفاجيء فى خط المياه العكرة البديل قطر 1800 مم الناقل للمياه إلى محطة التنقية بمدينة الشيخ زايد، وهي إحدى المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر، وجارٍ الإصلاح.

وأهابا بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، موضحًا أنه يوجد سيارات مياه نقية لطلبها يتم الاتصال على الأرقام (01150046019 – 01150335658 – 0238350405)، وفي حالة أي شكاوى يتم الاتصال على الرقم 15100 على مدار 24 ساعة.


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