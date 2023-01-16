عقيلة صالح لـ"القاهرة الإخبارية": أتوقع إعلان خارطة طريق لليبيين قريبا

كتب أحمد عرفة

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إن لقاء اللجنة العسكرية كان مثمرا وبناءً، متابعا: اتفقنا مع مجلس الدولة على استبدال عدة مناصب .

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبى، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشرى لاعب رئيسى في الاتفاق السياسى، متابعا: أتوقع إعلان خارطة طريق لليبيين قريبا .

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبى، أن الاتحاد الأفريقي متداخل في المصالحة الليبية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تقدم حلا للأزمة الليبية، والأطراف الدولية تعطى الأولوية لمصالحها.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبى،: يمكننا إتمام الانتخابات حال تغيير الحكومة، موضحا أن حكومة الدبيبة سمحت بوجود مليشيات في ليبيا .