عزة مصطفى: الرئيس السيسى يستجيب لحالة شاب مريض ويوجه بعلاجه فى الدقهلية

كتب محمد شرقاوى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس السيسى يستجيب لعلاج شاب من محافظة الدقهلية لإجراء عملية جراحية بالقدم.

وأضافت، "الرئيس السيسى بيتابع كل حاجة فى مصر وبالرغم من كل المشاكل اللى بتحصل ولكن اهتمامه بالمواطن المصري وأساس له فى كل وقت وربنا يراضى".

وعرضت الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، شاب يحتاج لعملية جراحية بالقدم فى الدقهلية.

وقالت عزة، "أحمد حاول ينقذ أحد من اهل قريته تعرض لمشاكل وأصيب فى القدم، وشاب يحتاج لعملية جراحية بالقدم وهو فى العشرينات كان بيشتغل ويصرف على أسرته والدته كبيرة فى السن ومريضة وشقيقه صغير فى السن".

وقال الشاب،"بشكر سيادة الرئيس السيسى ومش مصدق لحد دلوقتى.. الله يسترها معاه ويعينه هو أبو المصريين كلهم وبحبه جدا"