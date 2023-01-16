عجوز بريطانى يزعم اختطافه من فضائيين: حذرونى من كورونا منذ نصف قرن

كتبت: نهال أبو السعود

زعم عجوز بريطاني يقترب من السبعين، اختطافه من قبل كائنات فضائية قبل أكثر من نصف قرن، مشيراً إلى أن الخاطفين، بحسب ما نشرته صحيفة ميرور البريطانية، حذروه من حرب عالمية ثالثة ومن وباء كورونا.

وقال الصياد البالغ من العمر 68 عاماً، ويدعى "كالفين باركر"، إنه احتفظ بمعلوماته لنفسه، لكنه يخشى الآن من أن تصبح تلك التحذيرات حقيقة، ما دفعه لمشاركتها مع العالم، ‏وقال "وقتي هنا على الأرض أوشك على الانتهاء لا أريد أن أغادر هنا وأنا أعلم أنه يمكن أن يكون هناك شيء ‏يمكنني القيام به لمساعدة شخص ما".

وتذكر باركر تجربته المزعومة، وكشف عن سقوط جسم غامض على ضفاف نهر في باسكاجولا ، ميسيسيبي ، بينما ‏كان يصطاد مع صديق وادعى أنه شاهد أحداثًا مروعة خلال عام 1972 وتابع باركر ، واصفًا كوفيد بـ "الطاعون" ، ‏‏"لقد تسبب فيه الجنس البشري".‏

وقال: "هذا الطاعون سيقتل الملايين وسيؤدي إلى نقص الغذاء وسيحارب الناس ويسرقون أشياء الآخرين لمجرد البقاء ‏على قيد الحياة هذا يحدث بالفعل ، لكنه سيزداد سوءًا".‏

ثم شارك باركر رؤيته للحرب العالمية الثالثة، وادعى أنه سيتم قطع إمدادات المياه إلى جانب "نقص الغذاء ، ‏والأراضي السامة سيئة للغاية بحيث لا تتسع المزيد من المحاصيل بعد الحرب"، وقال "لا أعرف ما إذا كانت حربا ‏نووية أم لا ، لكنها تضع أمة ضد أمة لن تكون هناك أمة على الأرض لم تتأثر بهذه الحرب".‏

ونفى: "لم أتوصل إلى هذا بمفردي. لم يكن هذا من نسج خيالي. هذا ما رأيته ، أو ينبغي أن أقول ، ظهر خلال تجربة ‏الاختطاف آمل حقًا ألا تتحقق" الرؤى المستقبلية".‏

وخضع باركر لتنويم مغناطيسي مع باحث فضاء بود هوبكنز لكشف ذكريات اختطافه المزعوم، وقال إن أنثى فضائية ‏خدشت عينيه بأظافر أصابعها وخنقته بعد أن دفعت إصبعها في أنفه، وخلال جلسة التنويم المغناطيسي ، قال باركر: ‏‏"إنها شريرة ، إنها شريرة حقًا ، يمكنني رؤية الدمار ، وأنا قادر على رؤية أشياء لم أرها من قبل".‏

وصف باركر "تجربة الاقتراب من الموت" بأنها "أفضل شعور مر به في حياته". وادعى بحسب الصحيفة أنه رأى الملائكة عندما ‏‏"تركت روحه جسده" قبل أن يعود إلى شكله المادي، وختم بقوله: "كان هذا عندما نزف دمي مني ثم استبدل بما لا ‏أعلمه ، ثم عرضت علي أشياء من الماضي والحاضر والمستقبل أعتقد أنه يمكن للمرء أن يسميها لعنة. منذ ذلك الحين ‏، أعاني من مشاكل صحية كبيرة ، ولكن ببطء تغلبت على معظمها"‏

وتابع: "ربما تلقيت لعنة ، أو قد تكون وسيلة للمساعدة في إنقاذ كوكبنا أو البشرية. لكنها تخيفني ليس من أجلي بل من ‏أجل مستقبلنا جميعًا."‏