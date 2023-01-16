طقس الشرقية الآن.. غيوم وانخفاض فى درجات الحرارة والصغرى 8 درجات

فريق المحافظات

تشهد محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 19 والصغرى 8 درجات ونسبة سقوط أمطار 56% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 57% والرياح 11 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية بها غيوم أغلب الأوقات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة