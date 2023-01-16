طقس الخليج.. ممطر بالسعودية بارد بالكويت وغائم في الإمارات والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة. وتكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق. كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر."

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى مترين يصل الى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

تتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على السواحل والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة.

الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:58و المد الثاني عند الساعة 07:54 الجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 00:21.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:53 والمد الثاني عند الساعة 03:39 الجزر الاول عند الساعة 10:51 والجزرالثاني عند الساعة 21:35.

طقس الكويت



قال مركز الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم مائل للبرودة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

وخلال الليل يكون الطقس بارد وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ... درجة الحرارة الصغرى: 12 °ﻡ

طقس البحرين



أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، أن طقس المملكة اليوم غائم جزئياً مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً وتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق عند الصباح الباكر .

الرياح متقلبة الاتجاه عموماً شمالية من 3 إلى 8 عقد وتصل من 8 إلى 13 عقدة أحياناً في وقت لاحق، ويكون ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

أما درجة الحرارة العظمى 21 م درجة الحرارة الصغرى 16 م، والرطوبة النسبية العظمى 95 % الرطوبة النسبية الصغرى 50%