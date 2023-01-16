طالب يعترف بإشعال النار فى نافذة شقة جارته بالسيدة زينب: ابنها أهان والدتى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف طالب متهم بإشعال النار فى نافذة شقة جارته في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، عقب القبض عليه، بأنه قرر الانتقام من جارته، بسبب خلافات الجيرة المتكررة بينهما، بالإضافة إلى تعرض والدته للسب والإهانة على يد ابن جارته، فقرر إشعال النار بالشقة.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه حصل على كمية من البنزين، وسكبها على نافذة الشقة من الخارج، وأشعل النار وفر هاربا.

وبسؤال مالكة الشقة اتهمته بإشعال النار بالنافذة، بسبب خلافات الجيرة، كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من الجيران، وأكدوا وجود خلافات جيرة بين المتهم ومالكة الشقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (طالب - مقيم بذات الناحية) لقيامه بإضرام النيران بشباك الشقة سكنها بسبب خلافات حول الجيرة، وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار حريق بشباك الشقة محل سكن المبلغة، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.