صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر لاستعادة أمن دول تعانى أزمات

وفي صحيفة الجريدة الكويتية وتحت عنوان " مصر: دعم صيني للمشاريع القومية واكتشاف غازي جديد لـ «إيني» " ذكرت الصحيفة أن وزير خارجية الصين أكد استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر، خاصة في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق».

وأضافت الصحيفة أن جانغ قال في مؤتمر صحفي مع سامح شكري : «بحثنا مع مصر قضايا المنطقة، مع التشديد على احترام عدم التدخل في شؤون الدول»، وعبرعن دعم بلاده للقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم مبدأ حل الدولتين، ومعربا عن قلق بلاده من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى تنسيق بلاده مع الجانب المصري في هذا الأمر.

وتحت عنوان " السيسي: علاقاتنا مع بكين إستراتيجية وندعم استعادة الاستقرار في دول الأزمات " قالت صحيفة الراي الكويتية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي،أكد خلال استقباله وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، في القاهرة، أمس، حرص مصر «على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة».