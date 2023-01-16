صحة المنيا تقدم خدمات الصحة الإنجابية لـ130 ألف سيدة خلال ديسمبر الماضي

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال ديسمبر الماضى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 130 ألفا و142 منتفعة، وذلك ضمن جهود مديرية الصحة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة ودعم الصحة الإنجابية، وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية خلال ديسمبر الماضى حيث قدمت الفرق الطبية، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 130 ألفا و142 منتفعة، منها 17 ألفا و278 جدد و112 ألفا و864 متردداً، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى كتنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحى وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأشارت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، إلى انه تم تنفيذ 124 ألفا و612 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 85412 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لـ 18173 سيدة حامل ولـ 25009 سيدة بعد الوضع، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية منها 25618 ندوة عن فيروس كورونا وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و16896 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتى للثدى.