شعبة المخابز: الرغيف سيكون أقل من 90 قرشا بكروت غير حاملى بطاقة التموين

كتب أحمد عرفة

أكد عبدالله غراب ، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم طرح عدة أفكار لتوفير الخبز للمواطنين الذين لا يحلمون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية، موضحًا أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، يقدمون الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن.

وأضاف عبد الله غراب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من تخصيص «كروت صرف خبز» وسيتم توفيرها بمكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جرام، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغير فيه.

وتابع: أن كروت صرف الخبز لن تكون بأسعار مرتفعة، وستكون وفقا لقدرة المواطن، حيث يمكن للمواطن شراء الكارت وشحنه بأي قيمة مالية، وسيكون سعر رغيف الخبز في هذه الكروت أقل من 90 قرشا، وهناك نظام عمل لهذه الكروت يخضع لمنظومة معينة.

وأوضح عبد الله غراب، أن رغيف الخبز الذي يحصل عليه المواطن من المخابز الحكومية يبلغ وزنه 90 جراما، كما أن الدولة حريصة على عدم رفع أسعار الخبز رغم أن مصر تستورد ما يقرب من 60% من القمح من الخارج.

وأشار عبد الله، إلى أن سعر رغيف الخبز الذي يزن 90 جراما، يصل إلى 65 قرشا، دون النظر إلى ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.

وأردف عبدالله غراب، أن كروت صرف الخبز للمواطنين لا تؤثر على حصة الخبز للمواطنين الذين يحملون بطاقات التموين، كما أن المخابز التموينية سيتم تزويد حصتها من الدقيق وفقا لحاجة كل مخبز.

وأكد عبدالله غراب، أن سعر رغيف الخبز في المخابز التموينية لحاملي كروت الصرف الخبز، ستكون أقل من سعر الخبز السياحي بنسبة 30%.