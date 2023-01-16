شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى السبت

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 21 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا خريفيا مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- الثلاثاء 17 يناير و الأربعاء 18 يناير:-

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

- الخميس 19 يناير:-

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة

- الجمعة 20 يناير والسبت 21 يناير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.