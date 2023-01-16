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زى النهارده.. حجز محاكمة 16 متهما فى قضية "جبهة النصرة" للحكم

الإثنين، 16 يناير 2023 04:00 م
زى النهارده.. حجز محاكمة 16 متهما فى قضية "جبهة النصرة" للحكم محكمة_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 3 سنوات، يوم 16 يناير 2020، حجزت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، للحكم.
 
 
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور

جبهة النصرة

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