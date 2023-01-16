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رومانيا تصادر أصولا بـ4 ملايين دولار من "انفلونسر" بينها سيارات وساعات فاخرة

الإثنين، 16 يناير 2023 01:42 م
رومانيا تصادر أصولا بـ4 ملايين دولار من "انفلونسر" بينها سيارات وساعات فاخرة مصادرة الممتلكات
كتب خالد إبراهيم

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صادرت السلطات الرومانية، ما يقرب من 4 ملايين دولار من الأصول المملوكة لأندرو تيت، شخصية الإنترنت المثيرة للجدل، وذلك الأسبوع الماضى، أثناء التحقيق معه هو وشقيقه، بشأن مزاعم الاتجار بالبشر والاغتصاب، بحسب ما ذكرت وكالة استرداد الأصول وإدارتها (ANABI) فى بيان صحفى، أول أمس.

سيارات وساعات ومبالغ مالية 

وأكد البيان، أنه تمت مصادرة ما يقرب من 18 مليون ليو رومانى، أى ما يعادل 3 ملايين و942 ألف دولار، وأوضحت أن من بين الأصول الـ 29 التى تمت مصادرتها، سيارات وساعات فاخرة ومبالغ مالية بعملات مختلفة.

مصادرة الممتلكات
مصادرة الممتلكات

 

وبحسب الوكالة، تمت الضبطيات بناء على أوامر من النيابة العامة بمديرية التحقيق فى الجريمة المنظمة والإرهاب، وفقا لتقرير نشرته cnn.

الاتجار بالبشر والاغتصاب

وأظهر مقطع فيديو نشرته رويترز، السلطات الرومانية فى مكان عليه علامة "تيت" كبيرة، وهى تصادر عدة سيارات غالية الثمن، واحتُجز أندرو تيت، وشقيقه تريستان تيت لمدة شهر فى رومانيا، بعد اعتقالهما ديسمبر الماضى، بينما كان الادعاء يتابع مزاعم تتعلق بقيامهما بالاتجار بالبشر والاغتصاب.

 

السلطات فى رومانيا أكدت أن الشرطة أصدرت أوامر تفتيش لـ 5 منازل واحتجزت 4 مشتبه بهم، هم بريطانيان ورومانيان فى إطار التحقيق.

 

بينما قالت مديرية التحقيق فى الجريمة المنظمة والإرهاب فى رومانيا (DIICOT) إن المشتبه بهم الـ  4 احتجزوا لمدة 24 ساعة فى البداية، وقبلت محكمة فى بوخارست طلبًا من DIICOT لاحتجاز تيت وشقيقه تريستان لمدة 30 يوما أخرى، بحسب ما أعلن محاميهما يوغين فيدينيك فى 30 ديسمبر.

 

وزعمت مديرية التحقيق فى الجريمة المنظمة أن المشتبه بهم الأربعة شكلوا جماعة إجرامية منظمة، امتدت من رومانيا إلى بريطانيا والولايات المتحدة، بغرض ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

 

وحكمت محكمة فى العاصمة الرومانية بوخارست ضد استئناف قدمه أندرو تيت، الذى طعن فى مصادرة الأصول من قبل المدعين العامين. وقال مسؤول، إنه يتم التحقيق معه بتهمة الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة والاتجار بالبشر.

 

 


رومانيا

انفلونسر

سيارات

ساعات

أندرو تيت



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