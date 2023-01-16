رئيس كوريا الجنوبية يؤكد دعم بلاده لاستضافة الإمارات قمة المناخ cop28

رسالة أبوظبي - شعبان هدية





أكد ون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية في كلمته بالحفل الرسمي بافتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل بالعاصمة الاماراتية أبوظبي، أن بلاده تعمل على توسيع العمل في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الشركات على الاستثمار في هذا المجال وأيضا نسعى للتوسع في المدن الذكية.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تعمل من خلال الشراكات على المساهمة في تحقيق الأمن الطاقي من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي والتقني لديها ما يسهم في تحقيق الاستقرار العالمي.

وأكد الثقة في تحقيق النجاح من أجل التقدم في العمل المناخي المشترك، والوصول الى الحياد الكربوني والتوسع في المساعدة لتقليل الفجوة في مجال التغير المناخي، وزيادة اعتماد الدول على الطاقات المتجددة.

وشدد الرئيس الكوري الذي بدأ أمس زيارة دولة للإمارات العربية أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 المنعقد حاليا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يعد بمثابة جسر بين قمتي المناخ COP27 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي وبين قمة المناخ COP28 التي تستضيفها مدينة دبي في نوفمبر المقبل.

وأضاف خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة 2023 بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية أن COP28 ستشهد مراجعة شاملة لتحقيق الالتزام باتفاقية باريس للمناخ ووضع آليات تنفيذ انشاء صندوق دعم الخسائر للدول النامية المتضررة من أثار التغير المناخي والذي تم إقراره في قمة شرم الشيخ.

وأكد أن بلاده تدعم استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ القادمة، مشيرا إلى أن الإمارات اتخذت خطوات جريئة للاستعداد لعالم ما بعد النفط، حيث تعد أول دولة أعلنت عن تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني خلال مدى زمني محدد كما أصبحت أبوظبي مركزا للشركات الناشئة في مجال العزل الكربوني وتسعى كوريا للسير على نفس النهج وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.