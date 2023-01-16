رئيس النواب البحريني: حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون الفاعل لضمان الأمن والسلم الدوليين، وسبل دعم قيم ومبادئ الأمن والتعايش، وترسيخ أسس السلام والتفاهم المشترك في المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور جاكي روسن والسيناتور جيمس لانكفورد عضوي الكونجرس الأمريكي، بمناسبة زيارتهم للبلاد، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين.



وقال رئيس مجلس النواب البحريني إن المملكة تحرص على تعزيز مسارات التعاون في كافة المجالات التنموية مع الولايات الأمريكية لفتح آفاق رحبة عبر التنسيق الفاعل من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتدشين منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين، الداعمة للنمو الاقتصادي وفق التطلعات المشتركة، وبما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2023.



وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مجلسي النواب والشورى البحرينيين والكونجرس الأمريكي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، بما يحقق المزيد من النفع لصالح البلدين والشعبين.



بدوره.. قال رئيس مجلس الشورى البحريني إنَّ اللقاءات والاجتماعات المستمرة بين مجلسي الشورى والنواب وأعضاء الكونجرس الأمريكي، تسهم في تبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة الموضوعات التي تساند مسارات التقدم والتطور في البلدين، منوّهًا بالحوارات البنّاءة بين البرلمانيين في البلدين، وحرصهم على فتح مساحات أكبر للتعاون والتنسيق البرلماني المثمر في مختلف القضايا.



وأشاد وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالدور الحيوي الذي تضطلع به مملكة البحرين ومواقفها الداعمة لمساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار، مؤكدا تعزيز التعاون البرلماني الثنائي بين الكونجرس الأمريكي ومجلسي الشورى والنواب، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.