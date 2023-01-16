خليك واعى.. لا مد لفترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد 14 مارس القادم، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.



خليك واعى

الشائعة:

اعتزام الحكومة مد العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد موعد انتهائه 14 مارس المقبل

الحقيقة:

نفت وزارة المالية ما تردد بشأن تمديد العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

أكدت الوزارة أن 14 مارس المقبل آخر موعد للتقدم والاستفادة من الإعفاءات بحسب القانون

الموعد المحدد آخر مهلة للتسجيل فى المبادرة وسداد قيمة الوديعة المقررة

لا نية لدى الحكومة لتمديد فترة العمل بالقانون بعد المهلة الزمنية المحددة سلفا

تجاوز عدد المتقدمين للاستفادة من القانون الجديد 35 ألف حساب حتى الآن

تشكيل غرفة عمليات تضم مديرى جمرك السيارات بكل المنافذ لضمان التدخل الفورى وسرعة الإفراج عن المركبات