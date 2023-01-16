اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا مد لفترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"

الإثنين، 16 يناير 2023 02:11 م
خليك واعى.. لا مد لفترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد 14 مارس القادم، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
 
خليك واعى
خليك واعى
 
 
الشائعة:
اعتزام الحكومة مد العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد موعد انتهائه 14 مارس المقبل
 
الحقيقة:
نفت وزارة المالية ما تردد بشأن تمديد العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
 
أكدت الوزارة أن 14 مارس المقبل آخر موعد للتقدم والاستفادة من الإعفاءات بحسب القانون
 
الموعد المحدد آخر مهلة للتسجيل فى المبادرة وسداد قيمة الوديعة المقررة 
 
لا نية لدى الحكومة لتمديد فترة العمل بالقانون بعد المهلة الزمنية المحددة سلفا
 
تجاوز عدد المتقدمين للاستفادة من القانون الجديد 35 ألف حساب حتى الآن
 
تشكيل غرفة عمليات تضم مديرى جمرك السيارات بكل المنافذ لضمان التدخل الفورى وسرعة الإفراج عن المركبات

مجلس الوزراء

تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

المصريين بالخارج

مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

خليك واعى

اليوم السابع بلس



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