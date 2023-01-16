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خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

الإثنين، 16 يناير 2023 12:17 م
خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 15 يناير الجارى وحتى نهاية فبراير المقبل، ونقدم فى التقرير التالى خطوات تسجيل الاستمارة إلكترونيا.
 
- يدخل الطالب على موقع استمارة الثانوية العامة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم.
 
- يتسلم كل طالب البريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى: https://office365.emis.gov.eg/
 
- سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى: https://moe-register.emis.gov.eg/
 
- يكتب الطالب البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب والذى يبدأ بكود الطالب ثم الضغط على تسجيل دخول، ويقوم بعدها بادخال الرقم السري.
 
- يكتب الطالب تاريخ الميلاد، وبعدها تظهر استمارة الثانوية العامة.
 
- يراجع الطالب بعدها بياناته قبل طباعة الاستمارة للتأكد من دقة البيانات وصحتها.
 
- يجب على الطلاب التأكد من اختيارهم اسم اللغة الثانية بشكل دقيق وتشمل لغة فرنسية أو ألمانية أو اسبانية أو إيطالية وكذلك اختيار الشعبة التي ينتمي لها سواء كانت علمي علوم أم علمي رياضات.
 
- بعد مراجعة البيانات الخاصة بالطالب يضغط الطالب على رز طباعة وعندها يتم تحويل شكل بيانات الاستمارة إلى ملف PDF ويمكن للطالب تحميله طباعته.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

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الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة

سؤال التعبير بامتحانات الثانوية العامة 2023

كتيب المفاهيم للثانوية العامة

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

مواصفات امتحانات الثانوية العامة



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