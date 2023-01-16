حياة كريمة تدعم قطاع الكهرباء بـ149 مشروعا بتكلفة 4.9 مليارات جنيه في أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

يعتبر قطاع الكهرباء واحدا من أهم القطاعات الحيوية التى تهم المواطن المصرى، ويعتمد عليه فى كل أعماله اليومية وظلت قرى بأكملها فى الصعيد بشكل عام وفى محافظة أسيوط بشكل خاص تعانى من نقص شديد فى خدمات الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائى وضعفه بما يؤثر على الحياة العامة والأجهزة الكهربائية التى كانت تتعرض للتلف نتيجة ضعف تيارات الكهرباء، والانقطاع المفاجئ الذى كان يوثر عليها بل وتخطى ذلك المستشفيات والمصالح الحكومية التى كانت تعتمد على نظام السيستم المربوط بالأجهزة المركزية مثل قطاع البريد والبنوك وغيرها مما تسبب فى معاناة كبيرة للمواطنين حتى جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتطوير الريف المصرى ودعمت هذا القطاع فى محافظة أسيوط وطورت ورفعت كفاءة المحولات الكهربائية فى كل قرى محافظة أسيوط وتم تدعيم محافظة أسيوط بـ 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه فى قطاع الكهرباء.

يقول يحى صلاح من قرية دير شو بمركز أبنوب أن القرية فى السنوات السابقة كانت تعانى من ضعف تيار الكهرباء الأمر الذى كان يتسبب فى معاناة كبيرة للمواطنين فى القرية والعزب التابعة لها ولكن مع حياة كريمة وبدء تنفيذ المشروع على الأرض تم دعم المحولات الكهربائية بالقرية ورفع الجهد فيها ودعم مناطق أخرى مثل عزبة بركات بمحولات وأعمدة إنارة جديدة حسنت بشكل كبير من مستوى الكهرباء بالقرية والعزب المجاورة.

وقال محمود سلطان من قرية أبوتيج أن حياة كريمة طورت عدد كبير من قرى أبوتيج بالمبانى الجديدة والمبانى الحكومية والمدارس ومجمعات الخدمات وأبضا كان لمركز أبوتيج نصيب من التطوير فى قطاع الكهرباء فتم دعم قرى مثل الزرابى بمحولات كهربائية وأعمدة إنارة ومحولات جديدة ساهمت فى تحسين خدمات الكهرباء وإنارة الشوارع فى كل القرى التى كانت تعانى من الظلام الدامس ليلا وضعف الكهرباء على مدار اليوم حيث كانت الأجهزة الكهربائية تتعرض للتلف بشكل مستمر مما يسبب معاناة وزيادة تكلفة وتكبد المواطن البسيط لخسائر مادية كبيرة مشيرا إلى أن كل هذه المعاناة تلاشت بسبب جهود الدولة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن حياة كريمة واحد من أهم المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين فى كل القطاعات ومنها قطاع الكهرباء الذى كان يسبب معاناة لعدد كبير من المواطنين، والأهالى فى قرى الصعيد ومنها محافظة أسيوط فتم عمل الدراسات اللازمة، وخطط طموحة بدأت حياة كريمة والقائمين عليها تنفيذها ودعمها ماديا بتكلفة عالية وساهمت فى شعور المواطن بتحسن هذه الخدمات.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية مشروعات قطاع الكهرباء لتوصيل كافة المرافق إلى المشروعات الخدمية، والتنموية، التى يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز، فضلا عن مشروعات انشاء دوائر تغذية جديدة لتحسين الجهود ولاستمرارية التغذية الكهربائية.

وأشار سعد إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع بعدد ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى، ونال مشروعات قطاع الكهرباء التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى الاهتمام الأكبر.

ولفت محافظ أسيوط انه يجرى تنفيذ 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه فى قطاع الكهرباء بالقرى المستهدفة، وأن هناك متابعة مستمرة.

واوضح المهندس أسامة أنور نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، انه يجرى متابعة مستمرة لكافة مشروعات الكهرباء التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز محافظة اسيوط، سواء مشروعات الخطة الاستثمارية أو مشروعات الغير أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتسريع وتيرة العمل، وتذليل كافة العقبات امام التنفيذ لنهو المشروعات فى توقيتاتها المحددة، ووفقا لمعايير الجودة، طبقا لتعليمات وتوجيهات المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وتوجيهاته المستمرة بضرورة الاهتمام بمراكز خدمة العملاء وسرعة حل شكاوى المشتركين وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين.

يذكر أن اجمالى عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه فضلا عن مشروعات مجمعات خدمة المواطنين والتى تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه والرى 28 مشروع بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعى 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعى 149 مشروع والاتصالات 149 مشروعا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا ما بين اسواق ومواقف ونقاط إطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.



حياة كريمة تدعم قطاع الكهرباء



محول الكهرباء



حياة كريمة تدعم قطاع الكهرباء