اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 10:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حاصل على الماجيستير في الصهيونية.. ما لا تعرفه عن وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي

الإثنين، 16 يناير 2023 08:35 م
حاصل على الماجيستير في الصهيونية.. ما لا تعرفه عن وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي اللواء منصور عيسوى
دينا الحسيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت أسرة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق عن موعد صلاة الجنازة غداً من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء مساء الأربعاء بمسجد الشرطة بالتجمع، والذي وافته المنية مساء اليوم داخل إحدى المستشفيات بالدقي بعد صراع كبير مع المرض.
 
مالا يعرفه الكثيرون عن وزير الداخلية الأسبق، أنه حاصل على درجة الماجيستير في الصهيونية، ويمتلك مكتبة علمية كبيرة داخل منزلة، ويتابع حركة بيع الكُتب مع بائعي الكتب بسور الأزبكية ويقوم بشرائها.
 
وكان الراحل قد تولي مهام الوزارة في حكومة عصام شرف في ظروف تاريخية صعبة، خلفاً للوزير الأسبق محمود وجدي، صمد أمام التحديات التي شهدتها مصر بعد أحداث 25 يناير 2011.
 
 يُعد الفقيد ثاني وزيراً للداخلية المصرية بعد حبيب العادلي، حيث عُين في الفترة من 6 مارس 2011 حتي أول ديسمبر 2011.

منصور عيسوى

منصور العيسوى

الداخلية

وزارة الداخلية منصور العيسوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة