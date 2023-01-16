حاصل على الماجيستير في الصهيونية.. ما لا تعرفه عن وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي

دينا الحسيني

أعلنت أسرة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق عن موعد صلاة الجنازة غداً من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء مساء الأربعاء بمسجد الشرطة بالتجمع، والذي وافته المنية مساء اليوم داخل إحدى المستشفيات بالدقي بعد صراع كبير مع المرض.

مالا يعرفه الكثيرون عن وزير الداخلية الأسبق، أنه حاصل على درجة الماجيستير في الصهيونية، ويمتلك مكتبة علمية كبيرة داخل منزلة، ويتابع حركة بيع الكُتب مع بائعي الكتب بسور الأزبكية ويقوم بشرائها.

وكان الراحل قد تولي مهام الوزارة في حكومة عصام شرف في ظروف تاريخية صعبة، خلفاً للوزير الأسبق محمود وجدي، صمد أمام التحديات التي شهدتها مصر بعد أحداث 25 يناير 2011.

يُعد الفقيد ثاني وزيراً للداخلية المصرية بعد حبيب العادلي، حيث عُين في الفترة من 6 مارس 2011 حتي أول ديسمبر 2011.