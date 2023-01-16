جهاز حماية المستهلك يضبط 4.5 طن أسماك غير صالحة بأسوان

استكمل الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بأسوان، بقيادة صالح فنجرى، حملاته المتتالية والتى استهدفت المرور على العديد من الأنشطة التجارية، وذلك فى ضوء التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى للسيطرة على الأسعار وترشيد الإنفاق الحكومى.

وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى 4.5 طن متنوعة، لافتاً إلى أن الحملة المكبرة تمت بإشراف من الرقابة الإدارية بأسوان، وشارك فيها مسئولى الصحة والطب البيطرى، بجانب مباحث التموين.

وأكد صالح فنجرى على أن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان، وأيضاً توجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز حيث يتم مواصلة الحملات المكبرة الهادفة لضبط وإعدام السلع الغذائية والإستهلاكية منتهية الصلاحية، وتحرير المحاضر والغلق الإدارى للأنشطة التجارية المخالفة.

فيما كثفت مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، حملاتها خلال يناير الحالى، والتى أسفرت عن تحرير 251 مخالفة تموينية شملت تحرير 5 محاضر سكر تموينى ناقص الوزن بإجمالى كمية قدرها 10 طن و400 كجم، بجانب تحرير 75 محضرا متنوعا لتجار تموين، مع تحرير 5 محاضر مواد بترولية، وأيضاً 6 محاضر صلاحية، و 8 محاضر إدارة منشآة بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر شهادة صحية، و15 محضر عدم إعلان عن الأسعار، علاوة على تحرير 130 مخالفة مخابز بلدية.

ومن جانبه، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بالمتابعة الشخصية والرقابة المستمرة للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وتوافرها بالأسواق، فضلاً عن قيام لجان التفتيش المشتركة بالمرور المستمر، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، على أهمية التعاون بين كافة الجهات الإدارية والرقابية لتحقيق الإنضباط في الأسواق، توازياً مع ضخ كميات من السلع المتنوعة بالمنافذ والشوادر ومعارض "أهلاً رمضان"، بجانب إعادة توزيع المنافذ المتحركة بما يلبى إحتياجات المواطنين في المناطق النائية وذات الكثافة السكانية، وهو الذى يتواكب مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة فى عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.