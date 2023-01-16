اليوم السابع
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جهاز العاصمة الإدارية يواصل تسليم وحدات الحي السكني R3

الإثنين، 16 يناير 2023 01:00 ص
جهاز العاصمة الإدارية يواصل تسليم وحدات الحي السكني R3 العاصمة الإدارية - أرشيف
كتب أحمد حسن

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يواصل جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 & D8) بالحيR3 بمشروع Capital Residence بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى أيامٍ محددة وفقاً للمواعيد المعلنة.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارة الجديدة، أنه سيتم استكمال تسليم وحدات العمارات بالمجاورة D1  من 1 : 8، من حتى يوم الثلاثاء 24/1/2023، ووحدات العمارات من 49 : 52، من يوم الأحد 29/1/2023 : يوم الخميس 2/2/2023، ووحدات العمارات من 53 : 58، من يوم الأحد 5/2/2023 : يوم الخميس 9/2/2023، ووحدات العمارات من 59 : 64، من يوم الأحد 12/2/2023 : الخميس 16/2/2023، ووحدات العمارات من 65 : 70، من يوم الأحد 19/2/2023 : يوم الخميس 23/2/2023، ووحدات العمارات من 71 : 76، من يوم الأحد 26/2/2023 : يوم الخميس 2/3/2023، ووحدات العمارات من 77 : 81، من يوم الأحد 5/3/2023 : يوم الخميس 9/3/2023، ووحدات العمارات من 82 : 87، من يوم الأحد 12/3/2023 : يوم الخميس 16/3/2023.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بالمجاورة  D 8، من 48 : 51: من يوم الأحد 19/3/2023 : يوم الخميس 23/3/2023، ووحدات العمارات من 52 : 55، من يوم الأحد 26/3/2023 : يوم الخميس 30/3/2023، ووحدات العمارات من 56 : 59، من يوم الأحد 2/4/2023 : يوم الخميس 6/4/2023، ووحدات العمارات من 60 : 63، من يوم الأحد 9/4/2023 : يوم الخميس 13/4/2023، ووحدات العمارات من 64 : 67، من يوم الأحد 16/4/2023 : يوم الأربعاء 19/4/2023، ووحدات العمارات من 68 : 71، من يوم الأحد 7/5/2023 : يوم الخميس 11/5/2023، ووحدات العمارات من 72 : 75، من يوم الأحد 14/5/2023 : يوم الخميس 18/5/2023، ووحدات العمارات من 76 : 79، من يوم الأحد 21/5/2023 : يوم الخميس 25/5/2023، ووحدات العمارات من 80 : 83، من يوم الأحد 28/5/2023 : يوم الخميس 1/6/2023، ووحدات العمارات من 84 : 87، من يوم الأحد 4/6/2023 : يوم الخميس 7/6/2023، ووحدات العمارات من 88 : 91، من يوم الأحد 10/6/2023 : يوم الخميس 13/6/2023، ووحدات العمارات من 92 : 98، من يوم الأحد 16/6/2023 : يوم الخميس 22/6/2023، والأيام من الأحد 9/7/2023 : الإثنين 31/7/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

العاصمه الاداريه الجديده

الحي السكني الثالث



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