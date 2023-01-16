جامعة عين شمس تكرم 1078 عضو هيئة تدريس من الحاصلين على مكافأة النشر الدولي

كتب محمود راغب

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بتكريم ( 1078) عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة، في إطار الاحتفالية التي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولى.

جاء ذلك ضمن الدفعة ( 30 ) يناير 2022 والبالغ عددهم (1078)باحثاً بعدد أبحاث (894) بحث بقيمة ( 6 مليون و 888 ألف جنيه) الي جانب الفائزين بنشر فصل في كتاب والبالغ عددهم ( 51 ) باحث بعدد فصول (47) فصل بقيمة (298 ألف جنية ) بالإضافة إلى تكاليف نشر المجلات Q1 وعددهم (13) بحثا لعدد( 35) باحث بقيمة إجمالية تصل إلى قرابة 23 ألف و 500 دولار خلال آخر ستة أشهر.

جاءت الاحتفالية بحضور عمداء ووكلاء كليات الطب ، طب اسنان، الحاسبات والمعلومات، الألسن ، الاداب ، الاثار ، الدراسات العليا والبحوث البيئية، تربية نوعية ، تمريض وكلية البنات.

وفي كلمته أكد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة حرص الجامعة على اقامة الاحتفالية الدورية مرتين في العام في يونيو وديسمبر لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على مكافأة النشر الدولي، وذلك لتكريمهم وحثهم على بذل المزيد مما يصب في مصلحة البحث العلمي للجامعة ويسهم في رفع تصنيفها عالميًا ، كما ينعكس أيضًا على تصنيف الجامعات المصرية دوليا.

كما قام بعرض توضيحي لتطور النشر الدولى خلال السنوات السابقة والذي اظهر نمو في نسبة الابحاث المنشورة دوليا بنسبة 30% خلال السنوات الماضية وكذلك ضاعف مكافآت النشر الدولي ؛ مؤكدا أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية للدول وهو القادر علي حل مشاكل الدول.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد أيمن صالح عن فخره وسعادته بهذه الاحتفالية واللقاء مع القامات العلمية لجامعة عين شمس، مؤكدا أنه خلال السنوات القليلة المقبله سيظهر مدي التحسن والتطور الذي سيشهدة مجال النشر الدولى، واقترح أن تكون الدفعات التاليه بأسماء رواد الكليات من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وجاء عدد الباحثين بالكليات كالتالي البنات عدد الباحثين 69، التربية 83 باحثا ، كلية التربية النوعية باحث واحد ، كلية الحاسبات والمعلومات 19 باحثا ، كلية الزراعة 57 باحثا ، ، الصيدلة 117 باحثا ، كلية العلوم 196 ، كليةالهندسة 130 باحثا ، كلية طب الأسنان 27 باحثا ، كلية الآداب 3 باحثين، كلية التجارة 4 باحثين ، كلية الألسن 6 باحثين ، كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 6 باحثين ، كلية التمريض باحث واحد ، كلية الآثار 3 باحثين.