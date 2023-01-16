جامعة المنوفية تبحث مجالات الشراكة مع وزارة القوى العاملة بالمنوفية

عقد اليوم الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماع مع لجنة من وزارة القوى العاملة بالمنوفية بحضور الدكتور مهندس سعد عامر وكيل وزارة القوى العاملة والدكتور عمرو مسعد مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بالجامعة لبحث أوجه التعاون المشترك ومجالات الشراكة بين الجامعة ووزارة القوى العاملة فى توظيف الشباب الخريجين لإبرام بروتوكول تعاون بين الطرفين وتحديد بنود البروتوكول، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

تناول الاجتماع آلية العمل فى تنظيم ندوات توعوية لتعريف الخريجين بسوق العمل وشركات إلحاق العمالة بالخارج فى مختلف التخصصات وكيفية عمل السيرة الذاتية وسبل تنظيم برامج تدريبية متنوعة بالاستعانة بكوادر الجامعة تؤهل الخريجين بكافة تخصصاتهم لسوق العمل هذا بالإضافة إلى تنظيم ملتقى توظيفى كبير يعقد دوريا وتنظيم معارض لتعريفهم بالبرامج التدريبية المتاحة وتقديم خدمات متبادلة للمؤسسات الخدمية ودراسة عمل بروتوكول تعاون للاستفادة من الكوادر الجامعية فى كافة الخدمات الاستشارية لتحفيز الشركات وتفعيل الورش الهندسية وتشكيل لجنة فنية لقياس درجة المهارة للخريجين لإصدار الشهادات والتراخيص لهم، والمساهمة فى إعداد دليل إرشاد توصيفات وظيفية، والمشاركة فى الفعاليات والخدمات المقدمة لذوى الهمم، وزيارة الشركات ودراسة مشكلاتهم والعمل على حلها لتعظيم قيم التعاون المشترك بينهم وبين الجامعة.