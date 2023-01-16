توقيع مذكرة للتكامل التكنولوجى لخفض غازات الشعلة بين "إيجاس" وإينى الإيطالية

كتبت - مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكلاوديو ديسكالزى رئيس شركة إينى الإيطالية توقيع مذكرة نوايا حول التكامل التكنولوجي لخفض وتقييم غازات الشعلة وتكنولوجيا خفض الانبعاثات الأخرى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة إينى الإيطالية ، وقع الاتفاقية كلاً من الدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس وجويدو بروسكو رئيس عمليات الموارد الطبيعية بشركة إينى.

وبموجب المذكرة ستقوم الشركتين بدراسة وتحديد الفرص المتاحة لعمليات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مشروعات قطاع البترول والغاز فى مصر وإعداد خطة رئيسية للاستفادة الاقتصادية من الغازات الناتجة عن هذه العمليات وبالتالى ستقوم كلاً من ايجاس وإينى باتخاذ خطوات هامة لخفض حرق غازات الشعلة والانبعاثات لأقل مستوى فنى وتقييم وتنفيذ عدة مبادرات لخفض غازات الاحتباس الاحرارى بما فى ذلك انشاء وحدات الكهرباء الكهروضوئية وتقييم مبادرات جمع والتقاط وتخزين واستخدام الكربون.

وتأتى هذه المذكرة فى إطار التزام مصر بالمبادرات العالمية التى تهدف للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات ومواجهه آثار التغير المناخى واستكمالاً للجهود والمبادرات التى تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر شهر نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ ، ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى يوليو 2021 بين شركة ايجاس والشركة القابضة للكهرباء وشركة إينى بهدف التعاون فى تحديد وتقييم الفرص المشتركة لدعم ازالة الكربون من خلال تحديد فرص العمل فى مجال التحول الطاقى الذي يتضمن جمع والتقاط وتخزين واستخدام الكربون، حيث أن شركة إينى تمتلك خبرات وتكنولوجيات متطورة فى مجال خفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.

وأكدت شركة إينى التزامها بالتعاون الجاد والشراكة مع إيجاس في عملية ازالة الكربون ودعم خفض الانبعاثات المباشرة لغازات الاحتباس الحرارى من خلال خفض حرق غاز الشعلة، وخفض انبعاثات الميثان، وضخ استثمارات فى صناعة الغاز الطبيعى وكفاءة الطاقة مما سيسمح بالاستفادة من غازات الشعلة فى عمليات انتاج الهيدروكربونات.







