توزيع 1000 كرتونة "تحيا مصر" بنصف الثمن في بيلا والحامول بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينتا بيلا والحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، توزيع الف كرتونية مواد غذائية، "تحيا مصر"، ضمن 6 آلاف كرتونة تم توزيعها، لطرحها للمواطنين بالمدن، حسب الجدول الذي حددته المحافظة، بدءا من اليوم الاثنين، حتى يوم الأحد المقبل، وسيتم طرح الف كرتونة بمدينتي فوه ومطوبس، غدا الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري، أمام مسجد الفتح بفوه ومجلس مدينة مطوبس، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الإثنين، بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية «تحيا مصر» مقدمة من القوات المسلحة للمواطنين، محملة على سيارة بميدان التحرير بالمدينة، بسعر مدعم 75 جنيها للكرتونة الواحدة.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن كرتونة "تحيا مصر" معبأة بمواد غذائية متنوعة وبيعها للمواطنين بسعر 75 جنيه للكرتونة الواحدة، وتحتوي كل كرتونة على علبة سمن زنة 700 جم، ٢ كيلو سكر، 2 كيلو مكرونة، علبة صلصة، كيلو أرز)، مدعومة من القوات المسلحة لتوزيعها على المواطنين، مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، توزيع كراتين تحيا مصر، أمام مجلس مدينة الحامول، والذي شهد إقبالا من أهالي الحامول لشراء الكراتين بنصف الثمن.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، شهد اليوم الإثنين، وصول 6 آلاف كرتونة "تحيا مصر"، بأسعار مخفضة بـ75 جنيه للكرتونة بدلا من 150 جنيه، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمحاربة غلاء الأسعار.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم توزيع 6 آلاف كرتونة بمراكز المحافظة أمام مجالس المدن، إضافة لتوزيع كراتين ، في الفرع الدائم الخاص بالقوات المسلحة غرب مدينة كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن مواقع وموعد توفير الكراتين للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم توفير تلك الكراتين اليوم الإثنين، أمام مجلس مدينة بيلا، ومجلس مدينة الحامول، وغدا الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري، سيتم توفير الكراتين أمام مسجد الفتح بفوة ومجلس مدينة مطوبس، ويوم الأربعاء، الموافق 18 يناير، بالموقف الشرقي ببلطيم، ومجلس مدينة البرلس، ويوم الخميس الموافق 19 يناير، أمام مجلس مدينة سيدى سالم ومجلس مدينة الرياض، ويوم السبت المقبل، الموافق 21 يناير الجاري، أمام هيبر القوات المسلحة غرب مدينة كفر الشيخ أمام مجلس مدينة مسير وأمام مجلس مدينة سيدى غازي، ويوم الأحد المقبل، الموافق 22 يناير، أمام مجلس مدينة دسوق ومجلس مدينة قلين.