"تموين الإسكندرية" تشن حملات على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية، حملات مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على أسواق الإسكندرية خاصة محلات الجملة والسوبر ماركت والمينى ماركت للتفتيش على الإعلان عن الأسعار وفواتير الشراء لتطبيق القرار الوزارى 330 لسنة 2017 وكذلك مطاردة السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

وقامت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة تموين وسط وعضوية أحمد عبد الرحيم، رئيس رقابة تموين وسط ورضا حسن رئيس رقابة ادارة تموين المنتزة والدكتورة هيام حمدى مفتشة تموين إدارة وسط بالاشتراك مع حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء وأسفرت الحملات عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية و60 زجاجة لبن منتهى الصلاحية و15 كرتونة شيبسي منتهى الصلاحي بأحد محلات السوبر ماركت.

وقامت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية وعضوية محمد عادل مدير إدارة تموين غرب والجمرك وريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة بإدارة تموين العجمى بالاشتراك مع حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء وأسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة حفظ مواد غذائية "جبن أبيض - جبن رومى" بمنطقة الجمرك وذلك لحيازتها صفائح جبن ابيض طرى تظهر عليها علامات الصدأ ومظاهر الفساد وتم التحفظ على عدد 30 صفيحة زنة الواحدة 15 كجم باجمالى وزن 450 كجم جبن أبيض طرى.

وتم ضبط أحد محلات الجملة بالعامرية لحيازته مكرونة مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على 50 شيكارة زنة الشيكارة 10 كجم باجمالى نصف طن مكرونة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.