تفعيل المبادرات الرئاسية فى مجال صحة المرأة والكشف المبكر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور مراد ظريف، مدير عام منطقة العامرية الطبية أن فريقا طبيا من وحدة تبارك لصحة الأسرة التابعة للمنطقة قد تواجد قام بتفعيل المبادرات الرئاسية فى مجال صحة المرأة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ذلك بتنسيق بين إدارات الرعاية الأساسية والمعامل والتمريض بالمنطقة حيث تم الكشف على 25 مواطنة ضمن مبادرة صحة المرأة و 134 مواطن ومواطنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى .

كما تم أمس التوجه لديوان قسم أول العامرية لعمل تحاليل الطبية ضمن مبادرة الكشف الأمراض الفيروسية التى تنتقل عن طريق الدم : الالتهاب الكبدى الفيروسى بى و سى والإيدز حيث تم إجراء 103 تحليل ويستمر إجراء التحاليل حتى الانتهاء من العدد المستهدف وهو 700 تحليل.

من جهه أخرى قالت الدكتورة "منال حبشى" مديرة الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أنه تم عقد دورة تدريبية للصيادلة المكلفين الجدد بمنطقة المنتزه الطبية وتستمر لمدة 3 أيام، تتضمن الدورة محاضرات عن الدورة المستندية والدفاتر، وسلسلة الإمداد الدوائي ومخازن الأدوية، وسياسات ووسائل الصيدلي الحكومية.

وعقدت الدورة بمركز العمراوى لطب الأسرة ويحضرها 37 صيدليًا، وحاضر فيها الدكتورة "ميرفت رزق" والدكتورة "بسمة عنبر" من مراقبة العهد ، والدكتورة "هبة عبد العزيز " مسؤلة سلسلة الامداد.

كما عقد اليوم بمركز طب أسرة الحضرة القبلية اجتماعا لمفتشات التمريض أعضاء فريق تطوير تمريض الرعاية الأساسية بالمديرية ومفتشات المناطق بحضور الدكتورة "شيماء صبرى" مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والأستاذة "عفاف محمد فهمي" مديرة إدارة التمريض بالمديرية.

وناقش الاجتماع مبادرة كبار السن وآليات التنفيذ والقائمين عليها والفئات المستهدفة والخدمات المقدمة، كما تم عرض انجازات إدارة الرعاية الأساسية وكذلك عرض أهم المشكلات بالمناطق والوقوف على حلها، علاوة على مناقشة خطة تشغيل التمريض بنظام 24 ساعة بالوحدات المختارة.