تعليم الإسماعيلية يطلق مبادرة "إيد فى إيد" لصيانة المدارس الفنية

كتب _ السيد فلاح

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، مبادرة جديدة لطلاب التعليم الفني، تحت شعار" إيد فى إيد.. فكر فني جديد"، وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المبادرة تهدف فى المقام الأول ترسيخ أهمية التعليم الفني والتى تولى الدولة إهتمام متزايد به، لإعداد جيل شاب قادر على مواجهة تحديات سوق العمل والذي يشهد تطورات متلاحقة فى مختلف التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية، بجانب التخصص الفندقي، وهى جميعها تصب فى صالح الإقتصاد القومى للدولة.

أضاف "بحيري"، "أن أعمال المبادرة تقوم على أساس تبادل التخصصات الفنية بين المدارس، حيث يتم إعداد زيارات لكل تخصص يقوم طلابه بإجراء أعمال الصيانه اللازمة للمدرسة المستضيفة، وبذلك نحقق للطلاب تبادل الخبرات ورفع كفاءة مهاراتهم العملية".

من جانبها أوضحت المهندسة إحسان العيادي، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بالإسماعيلية، أن المبادرة حققت التطبيق العملى لمنهجية الجدارات وهى الاستراتيجية الجديدة لتعليم طلاب التعليم الفني بما يحقق ربط الخريج بسوق العمل، بجانب تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأيدي الماهرة للطلاب.

وأشارت إلي أن أولي أعمال تنفيذ المبادرة جاءت بزيارة طلاب المدرسة المعمارية العسكرية للبنين لتنفيذ أعمال الصيانة لمدرسة الزخرفية بنات لتنفيذ الصيانة الخاصة بها من السباكة والترميمات والمحارة والكهرباء.