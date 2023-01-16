تعرف على أسباب زيادة الشعر في الجسم

كتبت نهير عبد النبى

كثرة الشعر أو نمو الشعر الخشن المفرط عند النساء من الأعراض التي ترتبط عادة بمضاعفات الغدد الصماء أو التغيرات الهرمونية من انقطاع الطمث، و بغض النظر عن الحالة أو الظروف المسببة لها ، غالبًا ما تؤدي كثرة الشعر إلى نمو الشعر الداكن والخشن في المناطق التالية:

الشفة العليا

الذقن والفك

البطن

الصدر

وحسب ما ذكره موقعhealth في ظل الظروف العادية ، قد يكون لديك شعر كثيف في مناطق مثل هذه التي تكون دقيقة جدًا وقصيرة وخفيفة اللون ومع ذلك ، يمكن أن تسبب الأندروجينات الزائدة (هرمونات الذكورة) في مجرى الدم أو في بصيلات شعرك تغيرات في الشعر.

على الرغم من أن كثرة الشعر ليست بالضرورة ضارة بصحتك ، إلا أنها قد تسبب ضغوطًا عاطفيًا وتؤثر على ثقتك بنفسك .

ما الذي يسبب كثرة الشعر؟



ليس من السهل دائمًا تشخيص السبب الكامن وراء كثرة الشعر ، حيث تحدث العديد من الحالات دون سبب واضح ومع ذلك ، هناك العديد من الحالات الهرمونية والتغيرات المعروفة من أسباب كثرة الشعر.

إنتاج الأندروجين الطبيعي



تنتج بعض النساء بشكل طبيعي المزيد من الأندروجينات أكثر من غيرهن إذا كانت المستويات أعلى من المتوسط ​​أو إذا كانت بصيلاتك حساسة بشكل خاص للأندروجينات فقد تصاب بكثرة الشعر.

يتغير الهرمون أثناء انقطاع الطمث



يتسم انقطاع الطمث بتقلبات في هرموناتك بالنسبة لبعض النساء ، تؤدي هذه التقلبات إلى نمو الشعر الشعراني.

متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض)



متلازمة تكيس المبايض هي حالة هرمونية لدى بعض النساء تجعلهن ينتجن الكثير من الأندروجينات إلى جانب كثرة الشعر ، قد يحصلون على صوت أعمق ، ويزيدون من كتلة العضلات ، ويعانون من زيادة الوزن.

أدوية معينة



يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى الإفراط في إنتاج الأندروجينات ، بما في ذلك الستيرويدات الابتنائية والتستوستيرون والقشرانيات السكرية.

تعتمد مكونات خطة علاج الشعرانية على الأسباب الكامنة ، إن وجدت

-موانع الحمل الفموية (حبوب منع الحمل)

-دواء مثبط الأندروجين

-المنشطات بجرعة منخفضة

-الأدوية الخافضة للأنسولين

-الهرمونات المطلقة لموجهة الغدد التناسلية (GnRH)