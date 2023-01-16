تشييع جثمان أمين معمل لقى مصرعه على يد جاره بسبب الخلاف على أرض زراعية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شيع العشرات من أهالي قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جثمان أمين معمل، لقي مصرعه على يد جاره، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، ومشاكل على الحد الفاصل بين الأرضين باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، وسط حالة شديدة من الحزن على رحيل المجني عليه بهذا الشكل المأساوي، كما تلقت أسرة الراحل العزاء من قبل أهالي القرية.

وفي وقت سابق صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة أمين معمل بمدرسة، والذي لقى مصرعه على يد جاره، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وخلافات على حد الأرض الزراعية، وقيام نجل المتوفي بأخذ "قرنين فول" من أرض المتهم، بقرية الرملة دائرة مركز بنها، وذلك بعد انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لفحص الجثمان لبيان سبب الوفاة، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قد شهدت مقتل أمين معمل، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، خلال مشاجرة مع فلاح، بسبب خلافات الجيرة، وحصول نجل المجني عليه على "قرنين فول" من أرض المتهم، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، يفيد استقبال جثة شخص مصابا بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، ادعاء مشاجرة مع آخر بمنطقة الرملة دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "وليد م م"، 40 سنة، أمين معمل علوم بمدرسة بالرملة، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، على يد جاره "سعيد ع ا" 39 سنة، فلاح، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وقيام نجل المتوفي بالحصول على "قرنين فول" من الأرض الزراعية الخاصة بالمتهم، وخلال معاتبة المتهم للمجني عليه حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" وطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم.

تحرر المحضر رقم 267 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بنها، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.



انهيار الأسرة على رحيل المجني عليه



جانب من الجنازة



جانب من تشييع الجثمان