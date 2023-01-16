تحفة معمارية.. عمارة "عمر لطفى" تراث فريد منذ 117 سنة بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، تقريرًا مصورًا من أمام عمارة موظفى الحكومة، من منطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية، والمعروفة باسم عمارة عمر بك لطفى والتى يعود تاريخ بنائها إلى 117 سنة وهى أحد المبانى التراثية القديمة الفريدة بفن العمارة الإنجليزى على كورنيش الإسكندرية، والتى كان يجلس على الكافتيريا أسفلها كبار الكتاب والسياسيين والمثقفين.

وتقع عمارة عمر لطفى "صاحب فكرة تأسيس النادى الأهلى"، بمنطقة محطة الرمل بكورنيش الإسكندرية بالقرب من ميدان تمثال سعد زغلول، وتعد العمارة إحدى العمارات النادرة فى البناء من حيث الشكل والألوان على كورنيش الإسكندرية.

تعد عمارة عمر لطفى أحد البناء الهندسى الإنجليزى فى الإسكندرية، بعد قيام عمر بك لطفى صاحب فكرة تأسيس النادى الاهلى المصرى الرياضى فى عام 1906 على إقامة تلك العمارة بين منطقة محطة الرمل ومنطقة المنشية، بعد أن شارك فى تشييد تلك العمارة فهمى عبد المجيد، وتكليف مهندسين إنجليز أعمال البناء والتشييد وظلت ملكهما لعدة سنوات طويلة .

وخلال زيارة، عمر لطفى وفهمى عبد المجيد لدولة ألمانيا أراد عقب عودتهما، إنشاء مستشفى تخدم أهالى الإسكندرية فقاموا بتأسيس مستشفى المواساة ذات الطابع الألمانى وبعد ذلك قرروا بيع عمارة الكورنيش والتى قامت بشرائها فى ذلك الوقت سيدة يونانية حتى وفاة فهمى عبد المجيد فى عام 1939، وبعد مرور سنوات طويلة، تم تقسيم العمارة الى كافتيريا وجمعية للعاملين بالمحافظة، ونادى الجمارك المصرى، ومقر لنقابة المحامين، وقاعة للمناسبات التى تم غلقها منذ سنوات .

وعمارة عمر لطفى واحدة من أشهر المبانى التراثية بعروس البحر المتوسط، يجلس عليها كبار المثقفين والأدباء والصحفيين والفنانين، لما يتميز به هذا المكان من جذب للمصريين والعرب والأجانب الذين يترددون على محافظة الإسكندرية .



اشهر-عمارات-الإسكندرية



بناء-انجليزي-بكورنيش-الإسكندرية



عمارة-عمر-لطفي---تراث-عمره-117-سنة-بكورنيش-الإسكندرية



عمارة-عمرها-117سنة



عماره-عمر-لطفي