تجديد حبس سائق ميكروباص قتل شابا بسبب معاكسته فتاة فى حلوان 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب بسبب معاكسة فتاة.

ونجح رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على سائق سيارة ميكروباص قتل شابا خلال مشاجرة بينهما بسبب معاكسة الضحية لفتاة أثناء استقلال الميكروباص قيادة المتهم وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد باستقبال شاب مصاب بجروح فى الرأس، وتوفى عقب دخول المستشفى وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية والسائق بسبب قيام الأول بمعاكسة فتاة، فقام المتهم بضربه بعصا على رأسه، وتوفى جراء إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.