تجارية القليوبية: افتتاح أماكن جديدة لـ"معارض أهلا رمضان" بتخفيضات تصل إلى 30%

قال الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، أن معارض "أهلا رمضان" بالقليوبية، منذ انطلاقها حتى الآن، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذى تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف الفيومى، فى بيان له اليوم، أن تم افتتاح معرضى أهلا رمضان، فى مدينتى بنها وشبرا فى محافظة القليوبية، وتقدم سلعا بتخفيض يتراوح ما بين 25 و30%، موضحا أن الغرفة ستستمر فى إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجرى معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

وأشار، إلى أنه يتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطنى المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، أن معرضى أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أى نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائى، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

ووجه رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، التجار والشركات بضرورة مراعاة نسبة التخفيض والتى تقل عن الأسواق داخل المعارض بالمحافظة هذا العام كمساهمة فى رفع المعاناة عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم.

جدير بالذكر أن أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعارض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

وأشار المحافظ، إلى أن أسعار الأرز نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بـ 12 ‏جنيها للكيلو، والدقيق 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملى بسعر 35 جنيه واللحمة البلدى 130 ‏جنيها.