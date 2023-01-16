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تأجيل محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" لـ 18 يناير

الإثنين، 16 يناير 2023 03:58 م
تأجيل محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" لـ 18 يناير المستشار محمـد السعيد الشربينى- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة، لجلسة 18 يناير الجاري، لمرافعة النيابة.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.
 
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
 
 

خليه العجوزه

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار محمد السعيد الشربينى

خلية العجوزة



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