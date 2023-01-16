بنك مصر: شهادة 25% الجديدة سيتم وقف العمل بها بعد تحقيق الهدف منها

أ ش أ

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، أن شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوى 25% قد حققت الهدف المنشود منها وفى غضون أيام.

وأضاف الأتربى - فى تصريحات اليوم الإثنين - أنه سيتم وقف العمل بالشهادة الجديدة بحد اقصى نهاية هذا الشهر.

يُشار إلى أن لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25% هدفه معالجة التضخم والدولرة.

وكان بنكا مصر والأهلي قد طرحا الأربعاء قبل الماضى شهادة إدخارية مدتها عام واحد بفائدة سنوية تبلغ نحو 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا .

وأعلن بنك مصر إتاحة 126 فرعًا للعمل يومى الجمعة والأحد، لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية.

ويواصل الدولار تراجعه فى البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل فى بنكى (مصر - الأهلي) 29.35 جنيه للشراء و29.40 جنيه للبيع.