بدء فعاليات ويبنار إعلان نتائج استطلاع رأى تغطية وسائل الإعلام لقمة المناخ

وأشارت الدكتورة سحر مصطفى، إلى أن مركز بحوث الرأى تأسس عام 1982 كوحدة علمية بحثية تدريبية استشارية، بهدف إجراء الدراسات والبحوث العلمية حول الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمجتمع المصري، وقياس اتجاهات الرأى العام نحو القضايا الحيوية الراهنة، وتبادل الآراء العلمية من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، وتطوير المهارات الوظيفية للكوادر البحثية فى مجال الرأى العام .

وقالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن احتفالية وحدث اليوم غير مسبوق، ونقلت تحيات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، موجهة الشكر له لدعم ومساندة كلية الإعلام ومراكز البحوث وكل فعاليات وأنشطة وحدات وأجهزة وكيانات الكلية، موضحة أن جامعة القاهرة رائدة وتحتل المكان الريادة على المستوى القومى والعالمى.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد خلال كلمه لها، أن كلية الإعلام عليها مسؤولية وبيت خبرة مصرية وكرائدة فى مجال العمل الإعلامى والبحثى الذى تقدمه الكلية مشهود له لأننا أبناء أساتذة وعلماء كثيرين نعتز بهم، موضحة أن مركز بحوث الرأى العام شهد طفرات وقفزات فى المجال العلمى والبحثى والتدريبى .

وتابعت نحتفل اليوم بما قدمه مركز بحوث الرأى من نشاط بحثى للمجتمع نرصد فيه فاعلية وهى قمة المناخ 27 على المستوى العالمى والقومى تحت قيادة الرئيس السيسى الذى ينقل المجتمع على مستوى دولى وعالمى وعلى الإعلام دور فى نقل ما تقدمه الدولة والحكومة .

وأكدت عميد كلية الإعلام أن مركز بحوث الرأى قام برصد لواقع فعلى لما قامت به وسائل الإعلام فى قمة المناخ كان حدث غير مسبوق وتم على أرض مصرية وبجهود مصرية والمواطن كان على درجة كبيرة من الوعى والإدراك.

وقال الدكتور خالد صلاح استاذ الرأى العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، موضحا أن الرأى العام هو صوت الشعب وهو إرادة الشعب ولا يكون هناك مجتمع يتسم بالاستقرار الا بالإستماع لرأى الشعب، موضحا أن وحدات الرأى العام بالغة الأهمية فى الدول المتقدمة والنامية .

وأكد أن المركز يتسم بالمهنية للوصول إلى نتائج ولدينا كوكبة من العلماء بداية من المعيد والمدرس المساعد إلى الأستاذ.