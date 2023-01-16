اليوم السابع: توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: توجيهات رئاسية بتطوير المناطق الصناعية بقناة السويس.. الرئيس السيسى يوجه بتوسيع البحث والاستكشاف بالتنسيق بين وزارة البترول وشركة إينى الإيطالية.. مخزون الأرز يكفى 3.6 شهر وجميع السلع الغذائية متوفرة.. "التموين": توريد نحو 420 ألف طن أرز شعير خلال الموسم الماضى

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توجيهات رئاسية بتطوير المناطق الصناعية بقناة السويس

الرئيس السيسى يوجه بتوسيع البحث والاستكشاف بالتنسيق بين وزارة البترول وشركة إينى الإيطالية



مخزون الأرز يكفى 3.6 شهر وجميع السلع الغذائية متوفرة.. "التموين": توريد نحو 420 ألف طن أرز شعير خلال الموسم الماضى

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