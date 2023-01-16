اليوم السابع: توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: توجيهات رئاسية بتطوير المناطق الصناعية بقناة السويس.. الرئيس السيسى يوجه بتوسيع البحث والاستكشاف بالتنسيق بين وزارة البترول وشركة إينى الإيطالية.. مخزون الأرز يكفى 3.6 شهر وجميع السلع الغذائية متوفرة.. "التموين": توريد نحو 420 ألف طن أرز شعير خلال الموسم الماضى
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توجيهات رئاسية بتطوير المناطق الصناعية بقناة السويس
الرئيس السيسى يوجه بتوسيع البحث والاستكشاف بالتنسيق بين وزارة البترول وشركة إينى الإيطالية
مخزون الأرز يكفى 3.6 شهر وجميع السلع الغذائية متوفرة.. "التموين": توريد نحو 420 ألف طن أرز شعير خلال الموسم الماضى
فوز "اليوم السابع" و"DMC" و"إكسترا نيوز" و"القاهرة الإخبارية" بالمراكز الأولى فى استطلاع بـ"إعلام القاهرة" عن تغطية قمة المناخ
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