اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 07:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم السابع: توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا

الإثنين، 16 يناير 2023 07:00 م
اليوم السابع: توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: توجيهات رئاسية بتطوير المناطق الصناعية بقناة السويس.. الرئيس السيسى يوجه بتوسيع البحث والاستكشاف بالتنسيق بين وزارة البترول وشركة إينى الإيطالية.. مخزون الأرز يكفى 3.6 شهر وجميع السلع الغذائية متوفرة.. "التموين": توريد نحو 420 ألف طن أرز شعير خلال الموسم الماضى
 
 
اقرأ أيضا.. 
 

بتوجيهات الرئيس السيسى.. توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.. مبادرة "خيرك سابق" تحشد المجتمع المدنى لخدمة المواطن.. ونواب: تضمن تأمين احتياجاته

 

بإجمالى 149 قرية و894 تابعا.. "حياة كريمة" فى أسيوط تستهدف 7 مراكز خلال المرحلة الجديدة.. 113 مشروعا تغير شكل 19 قرية بسوهاج بمجمعات للخدمات الحكومية ومشروعات الصحة والمياه

توجيهات رئاسية بتطوير المناطق الصناعية بقناة السويس 

 

الرئيس السيسى يوجه بتوسيع البحث والاستكشاف بالتنسيق بين وزارة البترول وشركة إينى الإيطالية

مخزون الأرز يكفى 3.6 شهر وجميع السلع الغذائية متوفرة.. "التموين": توريد نحو 420 ألف طن أرز شعير خلال الموسم الماضى

 

فوز "اليوم السابع" و"DMC" و"إكسترا نيوز" و"القاهرة الإخبارية" بالمراكز الأولى فى استطلاع بـ"إعلام القاهرة" عن تغطية قمة المناخ 

"الداخلية" تحتفل بعيدها الـ71 بتقديم خدمات متطورة للمواطنين  

"المركزى": وفرنا 2 مليار دولار للمستوردين خلال الـ3 أيام الماضية 
 
 
p
 
 
 
 

اليوم السابع بلس

المناطق الصناعية

قناة السويس

الرئيس السيسى

إينى الإيطالية

مخزون الأرز

التموين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة