المستشار حنفى جبالى يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب

كتب أمين صالح

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، رفع الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، على أن تعقد الجلسة التالية غدا الثلاثاء.

وكان مجلس النواب قد وافق على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022.

واستعرض النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قرار 613 لسنة 2022 بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الأفريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بما لا يتعدى 271 مليون دولار.

وأشار البنا، إلى أن الأمن الغذائي يواجه أزمات متعاقبة بداية من جائحة فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، وآخرها الحرب الروسية - الأوكرانية، وما تبعها من أزمة اقتصادية، وقال البنا: مصر من أكثر الدول تأثرا وهو ما دفع للتعاون مع الشركاء الدوليين للحد من التأثير السلبي للأزمات العالمية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأشار البنا، إلى أن الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري في مواجهة الأزمات المتلاحقة على الساحة العالمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قيمة الاتفاقية بـ271 مليون دولار لدعم قدرة الدولة في مواجهة معوقات التنمية الناجمة عن الأزمات العالمية، وتشمل تحفيز القطاع الخاص لمواجهة الحد من الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن فكرة الاقتراض الميسر من أجل التنمية ودعم الأمن الغذائي، أمر لاخلاف عليه، لأن العائد من الاقتراض في هذه الحالات يكون ذو جدوى كبيرة ولا يمثل أعباء على المواطن.

وقال أحمد البنا: القطاع الزراعى يعد الآن من أهم القطاعات الإنتاجية الناجحة والمطلوب التوسع فيها، ليس فقط لنجاح الاستثمارات الزراعية به، بل لأنه أيضا هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، وهو أكبر تحد عالمى حاليا في ظل الأزمات العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بالاستثمار الزراعى والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية أمر مطلوب بالفعل ويتماشى مع استراتيجية الدولة والقيادة السياسية، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة للاستثمار الزراعى.

ولفت البنا إلى أن مدة سداد القرض تصل إلى عشرين عاما ورسم الحصول على الحصول على القرض 25.% من قيمة القرض وعمولة الارتباط تعادل 25.% سنويا وتستحق عقب تاريخ القرض بـ 60 يوما.