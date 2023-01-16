المدارس تنتهى من تقييم تلاميذ الصفوف الأولى بالتيرم الأول.. اعرف التفاصيل

انتهت المدارس من تقييم التلاميذ فى الصفوف الأولى للفصل الدراسى الأول، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تقييم الأطفال تم دون امتحانات واعتمد التقييم على معلم الفصل.

وأوضحت أنه يعتمد نظام التقييم فى الصفوف الأولى على قياس مهارات الأداء الفردية والجماعية من خلال الدراسة المستمرة طوال الفصل الدراسى، كما يتم تسليم كل ولى أمر تقريرا يعبر على مستوى ابنه الدراسى للفصل الدراسى الأول.

وشددت الوزارة على أنه يتم استخدام 4 ألوان للتقييم لمعرفة مستوى الأطفال كالتالى:

- اللون الأحمر وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات" أى أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة وهذا يعنى أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولى الأمر.

- اللون الأصفر "يلبى التوقعات أحيانا، وهذا يعنى أن المتعلم يمتلك نقاط إيجابية حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.

- اللون الأخضر "يلبى التوقعات"، وهذا يعنى أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة.

-اللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعنى أنه وظف ما اكتسبه من مهارات فى إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

- المعلم يمكنه كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة.

- عند ملء الاستمارة النهائية للتقييم تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم.