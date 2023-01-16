المبعوث الرئاسي الأمريكى لشؤون المناخ يطرح مبادرة جديدة لتسريع الانتقال للطاقة النظيفة

وأكد جون كيري - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - أنها ستكون مبادرة مشروطة ومقيدة؛ لضمان عدم حدوث أي تلاعب واستغلال للدعم المالي المتوفر.

ورسم المبعوث الأمريكي ملامح المبادئ الأساسية لهذه المبادرة، كما حدد الخطوات المقبلة للمضي قدما في تنفيذها عبر تشكيل مجموعة استشارية.

وأوضح أن الهدف الحقيقي للمبادرة هو التوصل إلى صفقات قابلة للتمويل لتسريع وتيرة الحد من الانبعاثات.. مشيرا إلى أن المبادرة ليست بديلا عن مصادر التمويل الأخرى، ولكنها ستكون محدودة زمنيا.

وكان كيري قد توجه يوم الخميس الماضي إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستمر حتى اليوم؛ للمشاركة في عدد من الفعاليات على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، من بينها اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنتدى الطاقة العالمي والقمة العالمية لطاقة المستقبل واجتماعات إضافية مع نظرائه الأجانب حول أولويات دبلوماسية المناخ لعام 2023.