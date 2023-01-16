اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكرملين ينفى استهداف المدنيين والبنية التحتية فى أوكرانيا

الإثنين، 16 يناير 2023 01:00 م
الكرملين ينفى استهداف المدنيين والبنية التحتية فى أوكرانيا دميترى بيسكوف
أ.ش.أ

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نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف استهداف القوات الروسية المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مؤكدا على استهداف الأهداف العسكرية فقط. 

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، "إن الضربات الصاروخية الروسية تستهدف البنية العسكرية الأوكرانية فقط، سواء كانت واضحة أم مموهة". 

وتعليقا على اتهام أوكرانيا لبلاده بالمسؤولية عن تدمير مبنى سكني بمدينة (دنيبروبيتروفسك) أمس الأول.. أوضح قائلا "نحن لا نستهدف المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وإنما نستهدف الأهداف العسكرية فقط".

وكان مستشار الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش أقر، بحسب وسائل إعلام روسية، بأن تدمير المبنى السكني في مدينة (دنيبروبيتروفسك) كان نتيجة سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني عليه.

 


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