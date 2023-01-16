القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لشروعهم فى سرقة هاتف محمول من أحد الأطفال

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من صاحب إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بطلب أحد الأشخاص نشر فيديو بعنوان "محاولة خطف طفل" على الصفحة خاصته، يظهر خلاله سيارة تسير وبجوارها شخص مترجل وقيام الأخير بالتوجه لأحد الأطفال حال جلوسه أمام مدخل أحد العقارات، ومحاولة سرقة الهاتف المحمول الخاص بالطفل إلا أنه قام بالإستغاثة وتمكن من الفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية ومحل سكن الطفل سالف الذكر ، وبالانتقال تم التقابل مع والد الطفل ("حارس بالعقار" بدائرة قسم شرطة المقطم - مقيم بذات العنوان) وقرر بأنه حال تواجد نجله أمام العقار محل سكنه وبحوزته هاتفه المحمول ، فوجىء (بأحد الأشخاص "غير معلوم بياناته لديه") يقوم بالإمساك به ، ومحاولة سرقة هاتفه المحمول ، فقام بإلقاءه داخل العقار ، ولاذ بالفرار ، وتمكن المتهم من الهرب بإستخدام السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو.

وبتكثيف التحريات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك أحدهم"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.