اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 12:48 م
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القبض على شخص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

الإثنين، 16 يناير 2023 12:24 م
القبض على شخص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة التنقيب عن الاثار - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الاجهزة الامنية بالقاهرة، فى القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة حلوان، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (عامل – مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة "ملكه بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه" وعُثر بداخلها على حفره قطرها 1 متر بعمق 3 متر .. كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار .

وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


التنقيب عن الاثار

حلوان

امن القاهرة

النيابة العامة



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