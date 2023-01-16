اليوم السابع
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القبض على شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش فى المرج

الإثنين، 16 يناير 2023 12:18 م
القبض على شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش فى المرج ضبط أحد الأشخاص_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتفين للتواصل مع عملائه، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ( 70,000 سبعون ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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