الطقس اليوم فى سوهاج.. سماء صافية وشمس مشرقة

سوهاج محمود مقبول

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بمحافظة سوهاج، سطوعا كاملا للشمس مع صفاء كافة الأجواء ولا توجد غيوم أو شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية أو الصحراوية، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، تكون خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : "تصل الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد".

وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من خلال آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس من المتوقع أن تخف كميات الامطار اليوم.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.