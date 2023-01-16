السجن المشدد 5 سنوات لبائع شنط لحيازته 40 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت كامل عدلى رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر والمستشار عبد الرحمن سيد حافظ والمستشار كارم محمود عطية وسكرتير الدائرة أحمد يوسف، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " ع.ز.ع" مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وغرامة مالية 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 24336 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، قيام المتهم " ع.ز.ع" بائع شنط، بمزاولة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار، تلقى ضباط القسم اتصالا هاتفيا من أحد المصادر السرية باتجار المتهم فى المواد المخدرة بمكان تواجده وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده أثناء تواجده بالطريق العام ممسكا فى يده حافظة بلاستيكية وضبطه واستخلاص الحافظة من يده وفضها تبين أن تحتوى على 40 قطعة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة وجهة إليه تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وأحرز مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، وأن المتهم ارتكب جناية طبقا للقانون، وكذلك القانون بالقسم الثانى والملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة، وأمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.