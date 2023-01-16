الرئيسية أخبار عاجلة الاستثمارية والاستراتيجية.. الرئيس السيسي يتابع موقف المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإثنين، 16 يناير 2023 05:11 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السيسي الرئيس السيسي عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يوجه بتوسيع البحث بالتنسيق بين وزارة البترول وإيني الإيطالية الإثنين، 16 يناير 2023 04:53 م الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على تطوير منظومة المعلمين والتوسع فى إنشاء المدارس المتميزة والمراجعة الدورية للمنشآت والمبانى التعليمية على مستوى الجمهورية.. و"حجازى" يستعرض التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسى الأحد، 15 يناير 2023 02:38 م الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة المعلمين والتوسع فى إنشاء المدارس المتميزة الأحد، 15 يناير 2023 02:31 م الرئيس السيسي يتابع جهود تطوير منظومة التعليم الأساسى بمختلف محاورها الأحد، 15 يناير 2023 02:18 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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