الرئيس السيسي يتابع موقف المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب محمد الجالى

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،