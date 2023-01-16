الرئيس السيسي يتابع مشروعات المنطقة الاقتصادية ويوجّه بالتطوير الشامل.. إنفوجراف

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

عقد الرئيس السيسى اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قناة السويس (1)

اطلع الرئيس على خطة الترويج للمنطقة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية لجذب الاستثمارات

تابع تطورات تعزيز قدرات المنطقة خاصة إقامة منصات للشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة

استعرض مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر وجذب الاستثمارات فى الصناعات التكميلية والمغذية



قناة السويس (2)

وجّه الرئيس بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية فى مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما وجّه بالعمل على توطين الصناعات التكميلية لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الوقود الأخضر

والعمل على استغلال إمكانات المنطقة خاصة موقعها الجغرافى المتميز فى نطاق قناة السويس

ووجّه بتطوير المناطق الصناعية الواقعة تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لتكون مدنا متكاملة الجوانب



قناة السويس (3)

كما وجّه بتطوير طريق "السويس/ السخنة" على أعلى مستوى لتحسين مستوى الخدمة والأمان

والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية فى المنطقة بتعزيز كفاءة ربط الموانئ والتكامل مع السويس الجديدة