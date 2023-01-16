الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبى يضع شروطا تعجيزية لمنح الروس تأشيرات سياحية

أ.ش.أ

أفادت الخارجية الروسية، بأن دول الاتحاد الأوروبي وضع شروطا تعجيزية لمنح الروس تأشيرات سياحية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين، إن: "الغرب يشدد شروط دخول السياح الروس، لدرجة الوقف الكامل لإصدار تأشيرات شنجن لهم"، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، يُمنع المواطنون الروس من دخول لاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا وجمهورية التشيك واستونيا لأغراض سياحية.

وأضاف: "أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، دون أن ترفض رسميا إصدار تأشيرات للروس، طرحت شروطا تعجيزية. وعلى وجه الخصوص، يطلبون دفع رسوم التأشيرة من خلال البنوك الغربية أو تقديم "بوليصة تأمين طبي" لشركة تأمين أجنبية، ما يمثل إشكالا كبيرا جدا في ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة".

وأوضح أنه تم خفض عدد تأشيرات الدخول المتعدد التي تصدر للروس، إلى أدنى حد.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في 6 سبتمبر 2000، على اقتراح وقف العمل بشكل كامل باتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا، وذلك ضمن سياسة العقوبات الأوروبية التي تفرض على موسكو ؛ على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا بأنه لا ينبغى لروسيا "التشبث بمبدأ المعاملة بالمثل في قضايا نظام التأشيرة مع الدول الأخرى.