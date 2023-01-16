الحبس سنة لسيدة انتحلت اسما مستعارا للهروب من أحكام بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت كامل عدلي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر والمستشار عبد الرحمن سيد حافظ والمستشار كارم محمود عطية وسكرتير الدائرة أحمد يوسف، بالحبس مع الشغل لمدة سنة للمتهمة "ر.ش ال"، مما أسند إليها وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9090 لسنة 2022 العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد، بقيام المتهمة بالاشتراك في تزوير المحررات الرسمية وهو التحقيق في محضر رسمي.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، قيام المتهمة " ر.ش.ال" بدون عمل، وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسنة النية في تحقيق النيابة في تزوير محرر رسمي بالمحضر رقم 27606 لسنة 2021 جنايات العامرية أول، بجعل واقعة مزورة في صورة من واقعة صحيحة مع علمها بالتزوير بأن قامت بتسمية نفسها باسم مغايرًا لاسمها الحقيقي حال استجوابها بالتحقيقات في واقعة المحضر وذيلتها بتوقيعها وبصمتها في خاتم اقولها ، فقامت الجريمة على تلك النحو المبين في التحقيقات.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه بطلب صحيفة بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتهمة "ر.ع.م" المحبوسة على ذمة القضية رقم 27606 جنايات قسم شرطة العامرية أول، تبين أنها تدعى "ر.ش.ال" بمواجهتها، أقرت بأن الاسم الأخير هو الصحيح لأنها أدلت بالاسم المستعار لاسمها للإفلات من أي أحكام قد تصدر ضدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة التي أمرت، بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.